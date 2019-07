Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Die Produktionszahlen für das zweite Quartal bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Projekt Oyu Tolgoi werde wahrscheinlich später als erwartet den Betrieb aufnehmen und noch teurer werden./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 04:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-07-17/12:59

ISIN: GB0007188757