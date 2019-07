Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts016/17.07.2019/12:30) - Nach einem erfolgreichen Testlauf in insgesamt 6 Niederlassungen in Deutschland übernimmt Piepenbrock die Sprachlern-App von Vision Education in den flächendeckenden Betrieb. Damit hat die Deutschlern-Branchenlösung des österreichischen Start-ups einen wichtigen Neukunden mit dem aktiven Bewusstsein zur Verbesserung der internen Kommunikation und Produktivität gefunden. Piepenbrock sorgt mit 60 Niederlassungen und etwa 27.000 Mitarbeiter an insgesamt 800 Standorten jeden Tag für zufriedene Kunden in den Geschäftsfeldern Instandhaltung, Gebäudereinigung, Facility Management und Sicherheit. Aber auch Spezialkompetenzen wie DGUV-Prüfungen, Winterdienst, Energiemanagement, Reinraumreinigung und Grünanlagenpflege gehören zur erstklassigen Angebotspalette. Mehr als 12500 Kunden nutzen die sauberen Dienstleistungen. Zuletzt wurde Piepenbrock als Unternehmen mit der höchsten Innovationskraft im Gebäudeservice und auch zum sechsten Mal in Folge als "Top nationaler Arbeitgeber" ausgezeichnet. "Wir haben mit Piepenbrock ein wirklich innovativ denkendes Unternehmen gefunden, bei dem Größe und Modernität bzw. Flexibilität überraschend gut Hand in Hand gehen", meint dazu Alfred Hofer, Geschäftsführer von Vision Education. "Das Pilotprojekt in insgesamt 6 Niederlassungen war für uns ein anspruchsvoller Qualitätstest, den unsere Deutschlern-Branchenlösung sehr gut gemeistert hat. Wir freuen uns sehr, damit auch in Deutschland einen wichtigen großen Schritt zur Marktführerschaft als Sprachlern-App für den beruflichen Einsatz gemacht zu haben." Die Piepenbrock Unternehmensgruppe nutzt als erstes Unternehmen der Gebäudereiniger-Branche in Deutschland flächendeckend eine fachbezogene Sprachlern-App für seine Mitarbeiter. "Sprache verbindet und schafft Identität", betont Arnulf Piepenbrock, Geschäftsführender Gesellschafter des Gebäudedienstleisters Piepenbrock. "Unsere Sprachlern-App ist ein wesentlicher Schritt auf diejenigen Mitarbeiter zu, die im Deutschen noch Verständigungsschwierigkeiten aufweisen. Wir ermöglichen es unseren Mitarbeitern auf diese Weise, sowohl die alltägliche Verständigung auf Deutsch zu verbessern als auch in ihrem Tätigkeitsgebiet spezifische Sprachkompetenz aufzubauen", so Arnulf Piepenbrock. Dies sei eine Win-win-Situation: "Unsere Mitarbeiter profitieren privat von besseren Deutschkenntnissen. Gleichzeitig ermöglichen diese Kenntnisse auch einen intensiveren Kontakt zwischen unseren Mitarbeitern und Auftraggebern und fördern den Dialog direkt beim Kunden", ist sich Piepenbrock sicher. Über Vision Education Ende 2016 gegründet, hat Vision Education zwei bedeutende Sprachlern-Apps auf den internationalen Markt gebracht: "LearnMatch" - eine sponsorenfinanzierte App mit herausragenden Features, darunter 6 Lernsprachen, ausgehend von 34 Muttersprachen und einem einzigartigen "LiveMatch" - Feature, das soziales Lernen mit einem hohen Spaßfaktor ermöglicht. Mit mehr als einer Million Downloads weltweit und außergewöhnlich guten Bewertungen in den AppStores gehört "LearnMatch" zu den Shooting Stars der Sprachlern-Branche. "phase6 Berufe" - eine Sprachlern-App für berufliches Sprachenlernen in den Lernsprachen Deutsch und Englisch. 2018 für die Gebäudereinigungs- und Pflegebranche umgesetzt, hat die App großen Einfluss auf Mitarbeiter-Qualifikation und Kommunikation im Unternehmen. Ebenso auf die Erhöhung der Arbeitssicherheit und schlussendlich die Produktivität der Unternehmen, welche die App für ihre Mitarbeiter lizenzieren. Kontakt: VE Vision Education GmbH Alfred Hofer Managing Director Mail: alfred.hofer@visioneducation.net Tel.: +43 676 661 36 37 (Ende) Aussender: VE Vision Education GmbH Ansprechpartner: Alfred Hofer Tel.: +43 676 6613637 E-Mail: alfred.hofer@visioneducation.net Website: www.visioneducation.net Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190717016

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)