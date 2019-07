Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Microsoft nach einem Besuch der diesjährigen Partnerkonferenz des Software-Konzerns in Las Vegas auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr habe der Fokus weniger auf der Umstellung auf die Cloud-Version der Büro-Software Office 365, sondern etwas mehr unter anderem auf der Cloud-Computing-Plattform Azure gelegen, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deutlich mehr Aufmerksamkeit habe die Plattform Teams auf sich gezogen. Das sei wohl eine Reaktion auf den jüngsten Börsengang des Bürokommunikations-Dienstes Slack Technologies gewesen./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 02:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-07-17/13:01

ISIN: US5949181045