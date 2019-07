Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Während der Wettbewerb auf der Kurzstrecke in Europa weiter hart bleibe, sehe es für das Langstreckengeschäft besser aus, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. IAG schaue optimistisch auf die Umsatzentwicklung im Restjahr. Die Expertin erwartet, dass sich dies schon in den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal niederschlägt./niw/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 15:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-07-17/13:02

ISIN: ES0177542018