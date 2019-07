Hannover (www.anleihencheck.de) - Während die EFSF in der letzten Woche das Schwergewicht in unserer Betrachtung war, müssen wir diese Woche etwas im Sommerloch stochern, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB.Berlin habe auf jeden Fall hervorgestochen mit ihrem 20-jährigen Deal. Der Bond (ISIN DE000A2NB9T6/ WKN A2NB9T) habe immerhin 2 Bp im Pricingprozess reinziehen können und sei bei ms +2 Bp fixiert worden (EUR 500 Mio.). Dabei handle es sich um die längste derzeit ausstehende Benchmark der Bundeshauptstadt und löse damit die letztjährige 20Y Benchmark ab. ...

