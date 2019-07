Wien (www.fondscheck.de) - Das Vermögen der offenen Immobilien-Publikumsfonds in Deutschland hat zum Ende des ersten Quartals 2019 erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Darauf weise die Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Intreal unter Berufung auf Zahlen des Branchenverbands BVI hin. Demnach hätten die Fonds allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund drei Milliarden Euro eingesammelt, fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. ...

