Wien (www.fondscheck.de) - Die Luxemburger Finanzaufsicht CSSF warnt britische Fondsanbieter, dass sie demnächst den Zugang zum EU-Markt verlieren, falls das Vereinigte Königreich ohne Vertrag aus der Staatengemeinschaft austritt, so die Experten von "FONDS professionell".Asset Manager, die nur in London lizensiert seien, würden dann auf einen Schlag als Anbieter aus Drittstaaten gelten. Die CSSF erinnere in einer Mitteilung britische Fondsgesellschaften daran, dass sie sich bei der Aufsicht melden müssten, wollten sie weiterhin Geschäfte auf dem Kontinent betreiben. ...

