Was ist los? Rekordflut an den US Börsen erlahmt - Dax tritt ebenfalls auf der Stelle. Das gleich zu Beginn der Bilanzsaison. Werden die Impulse tatsächlich von den Notenbanken überlagert, oder sind die Zahlen eher schwach. Außerdem: Kursrutsch beim Bitcoin - sorgt Libra für mehr Regulierung? Über die Topthemen dieser Woche spricht Börsenmoderator Andreas Groß mit Andreas Lipkow, Kapitalmarktstratege der Comdirect.