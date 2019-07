Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Santander von 5,30 auf 4,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Ignacio Ulargui in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick zur Berichtssaison spanischer Banken. Darin passte er seine Schätzungen an das noch schwierigere Zinsumfeld an./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 04:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-07-17/13:28

ISIN: ES0113900J37