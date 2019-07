Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern profitiere von den vielfältigen Möglichkeiten seines Cloud-Angebots, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet deshalb mit einem soliden Schlussquartal. Trotz des für viele Kunden schwieriger werdenden Umfelds sollte die Prognose für das neue Geschäftsjahr im Rahmen der ursprünglich formulierten Ziele bleiben./niw/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 04:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-07-17/13:45

ISIN: US5949181045