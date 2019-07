BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag ihre traditionelle Sommer-Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz geben. Das kündigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Merkels Pressekonferenz "zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik" werde am Freitag um 10.30 Uhr stattfinden, sagte Demmer.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2019 07:20 ET (11:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.