BERLIN (Dow Jones)--Grüne und FDP wollen Ursula von der Leyen (CDU) auch nach ihrer Amtszeit als Verteidigungsministerin vor den Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre laden. "Ich sehe keinerlei Anlass, von einer Befragung von Ursula von der Leyen im Untersuchungsausschuss im Dezember Abstand zu nehmen - ganz gleich welches Amt sie dann bekleidet. Als deutsche Staatsbürgerin wird sie aussagen müssen", sagte der Grünen-Obmann im Verteidigungsausschuss, Tobias Lindner, dem Tagesspiegel.

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zeigte sich in dem Blatt "überzeugt, sie wird sich nicht einfach vom Acker machen, sondern sich der Befragung stellen". Von der Leyen war am Dienstag vom Europaparlament zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden und war daraufhin am Mittwoch als Verteidigungsministerin aus dem Kabinett ausgeschieden. Neue Bundesverteidigungsministerin ist CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

