Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250) hat einen weiteren Asset-Management-Erfolg erzielt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei der Büroimmobilie "RC-Office" in Köln wurde eine erst kürzlich ausgebaute neue Bürofläche vermietet und somit die Vollvermietung des Objekts gesichert. Für die erweiterte Fläche von knapp 340 Quadratmetern konnte nun die IAMIP Sverige AB als neuer Mieter gewonnen und ein Mietvertrag für fünf Jahre, bis September 2024, abgeschlossen werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) der Immobilie beläuft sich nun auf 7,0 Jahre. ...

