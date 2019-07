Erst vor wenigen Wochen hat Aurora Cannabis eine Ausschreibung für den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland gewonnen. Nun konnte das Unternehmen auch in Italien einen Sieg verbuchen. Das Land ist mit einem Gesamtabsatz von 600 Kilogramm der zweitgrößte Markt für medizinisches Cannabis in Europa. Allerdings hat der Sieg von Aurora Cannabis diesmal einen Haken: Der Preis, die für die Cannabisanbaumenge bezahlt wird, liegt nur knapp über den Kosten von Aurora Cannabis.In Italien hat Aurora ...

