Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Rückgang des europäischen Branchenindex für die Banken seit den jüngsten Hochs im April zeige, dass die Aussicht auf sinkende Leitzinsen die Anleger immer vorsichtiger agieren lasse, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei den bald anstehenden Quartalszahlen dürfte der Markt deshalb wohl vor allem darauf achten, wie sich die flacheren Zinskurven unter anderem auf die Prognosen für den Nettozinsertrag auswirkten. Die Deutsche Bank sei unter allen von ihm beobachteten Werte am anfälligsten gegenüber sinkenden Zinsen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-07-17/14:39

ISIN: DE0005140008