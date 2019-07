RA-MICRO Software AG: Teilverkauf einer Beteiligung DGAP-Ad-hoc: RA-MICRO Software AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung RA-MICRO Software AG: Teilverkauf einer Beteiligung 17.07.2019 / 14:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Gesellschaft hat von ihrer Beteiligung in Höhe von 81,68 % an der Jurasoft AG, Berlin, einen Anteil von 33 1/3 % an die RA-MICRO Holding GmbH & Co. KG am 09.07.2019 veräußert. 17.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RA-MICRO Software AG Tauzienstraße 9-12 10789 Berlin Deutschland Telefon: 030 435 98 500 Fax: 030 43599301 E-Mail: info@ra-micro.de Internet: www.ra-micro.de ISIN: DE000A1MMD34 WKN: A1MMD3 Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 842649 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 842649 17.07.2019 CET/CEST ISIN DE000A1MMD34 AXC0180 2019-07-17/14:57