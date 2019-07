Die Analysten der Deutschen Bank haben am Mittwoch ihre bullishe Einschätzung für die Aktie von Wirecard bestätigt. Trotzdem zählen die Papiere des Zahlungsabwicklers am Nachmittag mit einem Abschlag von eineinhalb Prozent zu den größten Verlierern im DAX. Die Gewinne vom Wochenanfang sind damit nahezu wieder aufgezehrt. Wenn Wirecard am 7. August den Halbjahresfinanzbericht vorlegt, rechnet Deutsche-Bank-Analyst Johannes Schaller mit starken Zahlen für das zweite Quartal. Im Vorfeld der Veröffentlichung ...

