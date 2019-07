Die DZ Bank hat die Einstufung für Brenntag nach einer Gewinnwarnung auf "Halten" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Die Senkung der Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) sei moderat ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe man am Markt damit gerechnet. Zwar könne sich der Chemikalienhändler dem langsameren Wachstum in der Industrie nicht entziehen; sein Geschäftsmodell sei jedoch weniger zyklisch./bek/la

