Mitunter wird viel und vor allem auch viel Verschiedenes unter dieser Bezeichnung verstanden und so steht sie auch für ein umfangreiches und interessantes Gebiet der elektrischen Energietechnik. Übersetzt bedeutet »Power Quality« Leistungsqualität oder die Qualität der Leistung. Doch was soll das sein, die Qualität der Leistung oder besser, wie kann Leistung eine Qualität haben? Schließt man einen ohmschen Widerstand an eine Spannungsquelle der Spannung u, so ?ießt der Strom i und im Widerstand wird die Wärmeleistung

p = u · i

umgesetzt.

Wie kann diese mit dem Attribut »Qualität« mit der Wärme in Verbindung gebracht werden, welche dieser Widerstand abgibt? Tatsächlich führt die wörtliche Übersetzung dieses Begriffes etwas in die Irre. Worum geht es also in diesem Themenfeld tatsächlich? Strenggenommen geht es um die störende Wirkung (oder besser Rückwirkung) von Betriebsmitteln auf andere Betriebsmittel innerhalb eines gemeinsamen elektrischen Netzwerkes, hervorgerufen durch Veränderung der Form und/oder des zeitlichen Verlaufs der Spannung innerhalb dieses Netzwerkes. Daher halte ich auch den Begriff der Spannungsqualität »voltage quality« für den trefflicheren Begriff für die Themen, mit denen wir uns im Folgenden etwas näher beschäftigen wollen.

Von Störern und Gestörten

Grundsätzlich gilt, dass die Lebensdauer und die Funktionalität eines (elektrischen) Betriebsmittels nicht durch die beein?ussende Wirkung eines anderen (elektrischen) Betriebsmittels vermindert bzw. gestört werden darf. Betrachten wir im Weiteren elektrische Betriebsmittel an einem Energieversorgungsnetz, bedeutet dies, dass grundsätzlich keine Anlage bzw. kein Betriebsmittel an diesem Netz Störungen an einer anderen Anlage oder einem anderen Betriebsmittel hervorrufen darf. In den Bedingungen für den Anschluss von Anlagen, Betriebsmitteln bzw. Verbrauchsgeräten an ein Versorgungsnetz ist dieser Grundsatz festgehalten.

In §19 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) heißt es hierzu: »Anlagen und Verbrauchsgeräte sind vom Anschlussnehmer oder -nutzer so zu betreiben, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind.« In diesem Zusammenhang werden zwei Begriffe wichtig, welche wir uns im Folgenden kurz ansehen ...

