Die Pumpen eignen sich für Anwendungen in der Nahrungsmittel-, Milch-, Getränke- sowie in der Reinigungsmittel- und Körperpflegeindustrie. Sie bieten einen verlässlichen Flüssigkeitstransfer und schonende Produktförderung. Pulsation, Scherkraft und Geräuschentwicklung wurden minimiert. Die Einlass- und Auslassöffnungen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung steigern die Verfahrensflexibilität und ermöglichen eine universelle Montage für eine vollständige Installationsflexibilität in der gesamten Anlage. Der robuste Getriebebau der Drehkolbenpumpen ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb. Die selbstjustierenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...