Die optimistischen Geschäftserwartungen des Batterienherstellers Varta treiben den Rekordlauf der Aktien weiter an. So will der Konzern angesichts eines starken Nachfragewachstums die Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien noch weiter ausbauen als erst vor wenigen Monaten angekündigt. Bis 2022 soll die Kapazität auf mehr als 150 Millionen Zellen jährlich wachsen.

Die Aktien legten daraufhin am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als 2 Prozent auf 77,45 Euro zu. Nach der Konsolidierung der vergangenen Tage würde auf Xetra damit das Rekordhoch von 78,90 Euro wieder näher rücken. Dank gut laufender Geschäfte des SDax-Unternehmens haben die Papiere ihren Wert allein im bisherigen Jahresverlauf bereits mehr als verdreifacht.

Commerzbank-Analyst Stephan Klepp traut den Aktien eine Fortsetzung ihres Lauf zu. Er hob das Kursziel nun von 80 auf 110 Euro an und bestätigte seine Kaufempfehlung./mis/stw

ISIN DE000A0TGJ55

AXC0053 2019-09-03/08:19