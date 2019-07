Das Auktionshaus Sotheby's versteigert 100 extrem seltene Paar Schuhe. Doch Vorsicht: Sneaker sind keine Wertanlage wie jede andere.

Das Londoner Auktionshaus Sotheby's ist eigentlich dafür bekannt, neue Eigentümer für alte Meister zu finden. Einen Rembrandt oder Rubens beispielsweise, vielleicht auch mal ein impressionistisches Werk von Renoir. Nun sucht das Auktionshaus allerdings Käufer für Turnschuhe. Eine Kollektion der weltweit 100 seltensten Sportschuhe, gesammelt in den vergangenen Jahren vom Sneaker-Händler Stadium Goods aus New York.

Die Schätzpreise dieser Turnschuhe sind so schwindelerregend, dass wohl niemand erwägt, diese tatsächlich zum Sport anzuziehen. Bei einem Paar Nike "Moon Shoes" aus dem Jahr 1972 erwartet Sotheby's, dass der Hammer erst bei 110.000 bis 160.000 Dollar fallen wird. Will der Käufer die seltenen Treter trotzdem tragen, sollte er die Schuhgröße 44,5 mitbringen. Immerhin hat Nike-Mitgründer Bill Bowerman die Sneaker persönlich entworfen. Der Legende nach kam ihm beim Waffel backen die Idee für dessen Sole.

Einen dem New Yorker Baseballspieler Derek Jeter gewidmeten Schuh der Marke Air Jordan schätzt das Auktionshaus auf vergleichsweise günstige 60.000 Dollar. Von dem Modell gibt es weltweit nur fünf Paar, einst vergeben per Rubbellos-Lotterie in einem Pop-Up-Laden in der Nähe des Yankee-Stadiums. Wer die blauen Stiefel nicht nur in den Tresor stellen will, muss Schuhgröße 40,5 haben.

Die wohl spektakulärsten Schuhe der Versteigerung sind aber ein Paar 2016er Nike Mag, ein Nachbau jener Schuhe, die Michael J. Fox als Marty McFly ...

