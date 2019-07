Markus Duesmann soll Audi-Chef werden, aber sein jetziger Arbeitgeber BMW lässt ihn nicht gehen. Wie der Automanager zwischen die Fronten geraten ist - und den vielleicht größten Fehler seiner Karriere bereuen könnte.

Zukunft lässt sich nicht vorhersehen. Markus Duesmann bekommt das gerade zu spüren. Jahrelang hatte der ehemalige Einkaufschef von BMW davon geträumt, Chef eines Autokonzerns zu werden. Volkswagen-Chef Herbert Diess, der selbst lange bei BMW arbeitete, stellte Duesmann den Chefposten bei Audi in Aussicht - und warb ihn vor einem Jahr ab. In Ingolstadt soll er schnellstmöglich anfangen. Eigentlich schien der Karriereturbo besiegelt, Duesmann am Ziel seiner Träume.

Doch so schnell wird Duesmann Audi nicht zu Hilfe eilen können. Zwar kündigte der Manager vor rund einem Jahr bei BMW, doch die Münchner lassen ihn seither nicht ziehen, belegten ihn gar mit einer Wettbewerbssperre. "Ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der gehen will, derart festgehalten wird", sagt ein Kenner der Autobranche. Für BMW ist die Sache logisch: Duesmann trage schließlich noch viel relevantes Wissen mit sich, erzählt man sich in München. Und Audi ist als Premiumautobauer eben ein direkter Konkurrent. So wie es aussieht, wird Duesmann wohl nicht vor Oktober 2020 in Ingolstadt anfangen können.

Das Tauziehen um Duesmann lähmt nun Audi. Denn dort sitzt mit Abraham Schot nach dem Ausscheiden des ehemaligen Audi-Chefs Rupert Stadler eine Interimslösung. Ein Mann, über den Audi-Gesamtbetriebsratschef Peter Mosch kürzlich sagte: "Schot ist jetzt im Moment der richtige Mann an der richtigen Stelle." Viele interpretierten ...

