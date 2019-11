WOLFSBURG (Dow Jones)--Audi wird künftig vom früheren BMW-Vorstand Markus Duesmann geführt. Volkswagen kündigte nach einer Aufsichtsratssitzung an, dass Duesmann den bisherigen Audi-Chef Bram Schot im April ablösen werde. Duesmann rücke als Audi-Chef wie üblich auch in den Konzernvorstand des DAX-Konzerns auf. Schot werde per Ende März kommenden Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden

"Markus Duesmann wird als exzellenter Ingenieur alles daran setzen, die großen Potentiale der Marke Audi zu heben und damit das Versprechen 'Vorsprung durch Technik' erneut verstärkt unter Beweis zu stellen", wird VW-Chef Herbert Diess in der Mitteilung zitiert.

