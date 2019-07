Bielefeld (ots) - Die Aktie der Gerry Weber International AG soll auch künftig an der Börse gehandelt werden. Das berichtet das Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Mittwochsausgabe und online). Dies sei die feste Absicht der Investmentgesellschaften Robus Capital (London/Frankfurt) und Whitebox Advisors (Minnesota). Beide zeigten sich bereit, bis zu 49,2 Millionen Euro in die Übernahme des insolventen Haller Modekonzerns zu investieren.



Dabei sei geplant, im Rahmen eines Kapitalschnitts den Wert der Aktie auf Null zu setzen. Danach sollen neue Wertpapiere ausgegeben werden, die zunächst in den alleinigen Besitz der beiden Investmentgesellschaften gehen sollen. »Sollte es in diesem Zusammenhang aus technischen Gründen zum Delisting kommen, ist beabsichtigt, wieder eine neue Börsenzulassung zu beantragen«, sagte Benjamin Noisser, Geschäftsführer der britischen Investmentgesellschaft Robus Capital, der Zeitung.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Chef vom Dienst Nachrichten Andreas Kolesch Telefon: 0521 - 585261