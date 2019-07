Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 vor Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 16,00 auf 15,70 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für den Medienkonzern an das untere Ende der Unternehmensprognosen angepasst, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Hochstufung der Aktie sei der Bewertung deutlich unter dem fairen Wert geschuldet. Von den Resultaten für das zweite Quartal erwartet er derweil keine Überraschungen./gl/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 15:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 15:44 / MESZ

ISIN DE000PSM7770

AXC0203 2019-07-17/16:11