Nach der tagelangen Rekordrallye legten die US-Indizes gestern eine kleine Pause ein. Für den Dow Jones ging es jedoch nur 0,1 Prozent abwärts. Der Nasdaq 100 verlor etwas deutlicher um 0,5 Prozent. Der S&P 500 ging 0,36 Prozent schwächer aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Silber, Bank of America, Amazon, Goldman Sachs, Alibaba, Apple, Netflix und Ebay. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.