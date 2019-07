LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Mass., July 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext: ERYP - Nasdaq: ERYP) gab bekannt, dass seine Hauptversammlung 2019 am Freitag, dem 21. Juni 2019, in Paris stattgefunden hat.

Auf der Versammlung wurden alle Beschlüsse angenommen, für die der Vorstand eine Ja-Stimme empfohlen hatte, darunter:

Ernennung von Jean-Paul KRESS zum Vorstandsmitglied; anschließend wurde er zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt;

Verlängerung der Amtszeit jedes der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats: Gil BEYEN; Luc DOCHEZ; Philippe ARCHINARD; Galenos, vertreten durch Sven ANDREASSON;

Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr und Freistellung der Vorstandsmitglieder;

Zuteilung der Ergebnisse des Geschäftsjahres;

Genehmigung von Regulierungsvereinbarungen und Verpflichtungen gemäß Artikel L.225-38 des französischen Handelsgesetzbuchs;

Genehmigung der vom Verwaltungsrat am 7. September 2018 verabschiedeten Bestimmungen des Aktienzeichnungs- und/oder Kaufoptionsplans;

Genehmigung der Elemente der Vergütungsrichtlinie für höhere Führungskräfte und Genehmigung der Elemente der festen, variablen und außerordentlichen Vergütung, die Gil Beyen für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr zugeteilt wurde;

Übertragungen "finanzieller" Befugnisse an den Verwaltungsrat zur Ausgabe von Aktien oder anderen marktfähigen Wertpapieren, die zu den von der Gesellschaft unmittelbar oder in Zukunft auszugebenden Aktien konvertierbar sind, mit oder ohne Vorzugsbezugsrechte der Anteilseigner;

Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Gewährung kostenloser Aktien, Aktienabonnements und/oder Aktienkaufoptionen und/oder Ausstellung losgelöster Aktienzeichnungsgarantien an Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens oder der Unternehmen der ERYTECH Pharma-Gruppe.

Die vollständigen Ergebnisse aller auf der Versammlung zur Abstimmung vorgelegten Angelegenheiten können auf der Website der Gesellschaft unter www.erytech.com unter der Registerkarte "Hauptversammlung" (Shareholders Meeting) im Abschnitt Investoren/Gesellschafterversammlungen/2019 (Investors/Shareholders meetings/2019) eingesehen werden.

Über ERYTECH: www.erytech.com

ERYTECH ist ein in der klinischen Entwicklungsphase tätiges Biopharma-Unternehmen, das innovative, auf roten Blutkörperchen basierende Therapeutika gegen schwere Formen von Krebs und seltene Krankheiten entwickelt. Durch die Nutzung der unternehmenseigenen ERYCAPS-Plattform, einer neuartigen Technologie zur Einkapselung therapeutischer Wirkstoffe in roten Blutkörperchen, entwickelt ERYTECH eine Pipeline von Produktkandidaten, die auf Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf ausgerichtet ist.

Der Schwerpunkt von ERYTECH liegt auf der Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie ihnen die für ihr Wachstum und Überleben notwendigen Aminosäuren entziehen. Der Hauptproduktkandidat des Unternehmens, Eryaspase, besteht aus L-Asparaginase, das in von Blutspendern zur Verfügung gestellten roten Blutkörperchen eingekapselt ist, und zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminstoffwechsel von Krebszellen ab.Die Eryaspase befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Zweitlinien-Bauchspeicheldrüsenkrebs und in Phase 2 zur Behandlung von dreifach negativem Brustkrebs. ERYTECH entwickelt außerdem Erymethionase, in rote Blutkörperchen eingekapselte Methionin-Gamma-Lyase, die auf Methionin-abhängige Krebsarten abzielt.

ERYTECH stellt an seinem GMP-zertifizierten Produktionsstandort in Lyon, Frankreich, sowie beim amerikanischen Roten Kreuz in Philadelphia, USA, Produktkandidaten her. Eine große GMP-Produktionsanlage wurde vor kurzem in Princeton, New Jersey in den USA in Betrieb genommen und wird die Produktion später in diesem Jahr aufnehmen.

ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den Vereinigten Staaten (Ticker: ERYP) und auf dem Euronext-regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) gelistet. ERYTECH ist Teil der Indexe von CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.

KONTAKTE