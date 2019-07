FINANCE-TV

Immer mehr Unternehmen trauen sich an den Markt für grüne Finanzierungen – so auch der Agrarhändler Baywa, der vor Kurzem einen Green Bond in Höhe von 500 Millionen Euro platziert hat. „Wir wollten Baywas Profil als Player für Erneuerbare Energien am Kapitalmarkt schärfen“, begründet CFO Andreas Helber die Entscheidung für eine grüne Anleihe. Während viele Unternehmen die grünen Finanzierungen nicht allein aufgrund finanzieller Vorteile auswählen, ist Helber auch mit den Konditionen zufrieden. Der Kupon von 3,125 Prozent sei „für ein ungeratetes Unternehmen sehr gut“. Wie der Finanzchef zu anderen grünen Finanzierungen wie Green Schuldschein oder Loan steht und ob weitere Green Bonds geplant sind – der Talk bei