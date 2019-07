PLM-Marktführer im Bereich Fashion und Retail meldet Rekordzahlen bei Kunden-Upgrades und öffentlichen Empfehlungen für innovative Lösungen und Best Practices



Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Centric Software, führender Anbieter im Bereich Product Lifecycle Management (PLM), hat bekannt gegeben, dass so viele Kunden wie noch nie ihre Centric PLM-Software aktualisiert haben, um die Vorteile marktführender Brancheninnovationen und Best Practices für die Bereiche Fashion, Retail und Konsumgüter zu nutzen. Centric Software bietet die innovativsten Enterprise-Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.



"Über 70 Prozent unserer Kunden haben Centric PLM öffentlich empfohlen. Das beweist, wie engagiert wir unsere Kunden mit marktorientierten Innovationen und branchenführenden Best Practices unterstützen. 47 Kunden haben ihre Centric PLM-Lösung im letzten Jahr aktualisiert und sich entschieden, ihre Beziehung zu uns als Partner für PLM und digitale Transformation fortzusetzen. Das ist neuer Rekord", freut sich Ron Watson, Vice President of Product Development bei Centric Software.



"Wir veröffentlichen jedes Jahr immer wieder neue, marktorientierte Innovationen in Centric 8 PLM. In den letzten 12 Monaten wurden zusätzlich zu den neuen digitalen Boards in unserer bahnbrechenden Centric Visual Innovation Platform (CVIP) über 120 wichtige neue Funktionen eingeführt", erklärt Watson.



"Centric PLM ist auf eine einfache Umsetzung von Upgrades und die Langlebigkeit des Systems ausgerichtet", so Ravi Rangan, CTO bei Centric Software. "Centric PLM ist sehr gut konfigurierbar, was Ausfallzeiten und Probleme kundenspezifischer Lösungen eliminiert. Unsere Agile DeploymentSM-Methodik gewährleistet eine schnelle Erstimplementierung und adressiert gleichzeitig kundenoptimierte Geschäftsprozesse und -szenarien durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten. Zukünftige Upgrades werden implizit unterstützt und sind schnell und problemlos möglich."



"Wir haben erfolgreich selbst entwickelte Systeme und Systeme von 19 PLM-Anbietern ersetzt, darunter hochgradig kundenspezifische Lösungen anderer großer PLM-Anbieter", so Rangan abschließend.



Der erfolgreiche Upgrade-Rekord von Centric Software zeugt von langjährigen Kundenbeziehungen. Mit einer Kundenbindungsrate von 99 % seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 und einer Kundenzufriedenheitsrate von über 95 % im vergangenen Jahr hat der PLM-Marktführer einen treuen Kundenstamm.



"Wir waren von der schnellen Implementierung und von der Berücksichtigung unseres Feedbacks durch das Centric-Team, um Verbesserungen vorzunehmen und neue Funktionen bereitzustellen, sehr begeistert. Seit wir uns für Centric PLM entschieden haben, entwickelt sich unser Unternehmen laufend weiter. Centric 8 ist flexibel und innovativ genug, um als Plattform mit unserem künftigen Wachstum Schritt halten zu können", erklärt Tim O'Brien, Director of Soft Armor and Design bei Safariland.



"Wir sind stolz darauf, dass die Zahl der Kunden, die ein Upgrade durchführen, um von den neuesten Innovationen von Centric PLM zu profitieren, von Jahr zu Jahr steigt", sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Unsere Kunden vertrauen auf unsere Fähigkeit, die ultimativen PLM-Innovationen und Best Practices bereitzustellen. Unsere branchenweit unerreichten Benutzerakzeptanz- und Kundenbindungsraten zeigen, dass wir ihren Erwartungen gerecht werden."



