Limes Schlosskliniken AG: Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführt

17.07.2019

Köln, 17. Juli 2019 - Der Vorstand der Limes Schlosskliniken AG (WKN: A0JDBC/ISIN: DE000A0JDBC7) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 277.637,00 um EUR 15.555,00 auf EUR 293.192,00 durch Ausgabe von 15.555 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die 15.555 neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern zu einem Platzierungspreis von EUR 95,00 angeboten. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein. Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 1,5 Millionen vor Provisionen und Kosten zu.

Kontakt: Limes Schlosskliniken AG Herr Dr. Gert Michael Frank Kaiser-Wilhelm-Ring 26 50672 Köln