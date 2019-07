Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Gazprom wieder. Die Aktie des Rohstoffriesen notiert heute sehr deutlich im Minus. Der Grund dafür ist ein Dividendenabschlag. Allen Anlegern, welche die Gazprom-Papiere am Ende des gestrigen Handelstages in ihren Depots hatten, winkt nun eine Ausschüttung von 33,22 Russischen Rubel, was aktuell fast 0,47 Euro entspricht. Bei den Verkäufen steht Dialog Semiconductor auf dem vierten Platz. Der Chiphersteller hat im zweiten Quartal die eigenen Prognosen leicht übertroffen.