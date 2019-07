Auch die großen US-Banken spüren die anhaltende Flaute im Handel mit Wertpapieren. Im Gegensatz zu Deutscher Bank oder Commerzbank schaffen sie es aber trotzdem, Quartal für Quartal Milliardengewinne einzufahren - so auch die Bank of America, die am Mittwoch ihre Zwischenbilanz für das zweite Quartal präsentiert hat. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum konnte die Großbank ihren Gewinn im zweiten Quartal um acht Prozent auf 7,35 Milliarden Dollar steigern. Der Gewinn pro Aktie lag bei 75 Cent. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...