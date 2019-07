Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Shell vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3090 Pence belassen. Er habe wie bei anderen Ölkonzernen auch seine Jahresschätzung für den bereinigten Nettogewinn gesenkt, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sollte indes operativ ordentlich verlaufen sein. Der Experte rechnet mit einer Fortsetzung der Rückkäufe eigener Aktien./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 09:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-07-17/16:56

ISIN: GB00B03MLX29