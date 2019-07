Der Absturz an den Kryptomärkten nimmt nun doch heftigere Ausmaße an als von den meisten erwartet. Immerhin verlor der Bitcoin in den letzten sieben Tagen mehr als ein Viertel seines Wertes. Noch heftiger erwischte es die sogenannten Altcoins. So verlor die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum seit dem Höchstkurs Ende Juni mehr als 40 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...