Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein Blick in Richtung USA zeigt: Die Ausschüttungen der Unternehmen steuern langfristig den größten Anteil zur Gesamtrendite einer Aktienanlage bei, so die Experten der DWS.Die Zinsen in der Eurozone seien schon seit Jahren extrem niedrig. Dennoch habe der Chef der Europäischen Notenzentralbank (EZB), Mario Draghi, aufgrund des unsicheren Wirtschaftsumfelds kürzlich weitere Lockerungen der Geldpolitik ins Spiel gebracht. Ein Ende der Niedrigzinspolitik scheine also nicht in Sicht und so dürften Aktien im Vergleich zu Anleihen vorerst das attraktivere Investment bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...