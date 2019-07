WilsonHCG bei der NEAT-Lieferantenbewertung von NelsonHall für RPO als "Leader" identifiziert. Der globale Talentlösungsanbieter wurde in allen bewerteten Kategorien als führend anerkannt, einschließlich Gesamterfahrung, Bewerbererfahrung, geografische Präsenz und Skalierbarkeit, Innovation bei der Erbringung von Dienstleistungen, Bewerberansprache und Technologieinnovation.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190717005616/de/

This chart shows WilsonHCG's position against other RPO providers for "Candidate Experience." Identified as a "Leader" in "Candidate Experience," this recognizes the company's ability to meet future client requirements as well as deliver immediate benefits to RPO clients with a specific focus on candidate experience. (Graphic: Business Wire)