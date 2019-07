Seit Anfang Juli kämpfen die Käufer und Verkäufer bei der TUI-Aktie mit aller Macht um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie. Diese bewegt sich nur noch ganz leicht abwärts und verläuft derzeit bei 8,68 Euro. Am Dienstag ist es den Käufern gelungen, einen Anstieg über den gleitenden Durchschnitt zu vollziehen. Da dieser Ausbruch sogar auf Schlusskursbasis erfolgte, war der Handelsverlauf am Mittwoch zunächst von einem Test des EMA50 von oben bestimmt. Weil sich das Geschehen in größter Nähe zum ... (Dr. Bernd Heim)

