DAX muss wieder Federn lassen - Fresenius Medical Care unter Druck

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte wieder von seiner pessimistischen Seite. Trotz der Vortagesgewinne ging es am Mittwoch mit den Kursen deutlich nach unten.

Das war heute los. Der DAX konnte sich nach einem schwachen Handelsbeginn bis zum Mittag ins Plus kämpfen. Doch im weiteren Handelsverlauf drehte der Leitindex wieder in den roten Bereich und baute ab dem Nachmittag die Abschläge aus. Im Fokus standen neben weiteren US-Quartalsberichten vor allem die europäischen Automobilabsatzdaten. Laut dem Branchenverband Acea wurden im Juni in der EU 1,45 Millionen Pkw neu zugelassen, 7,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Damit sank der Absatz auf Halbjahressicht um 3,1 Prozent.

Das waren die Tops & Flops. An der Spitze des DAX waren zur Wochenmitte vor allem defensive Papiere wie der Immobilientitel Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), sowie die Konsumgüteraktien Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) und Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) zu finden. Bei der Aktie des Immobilienkonzerns ging es zwischenzeitlich fast 2 Prozent nach oben. Die beiden Konsumgüterpapiere gewannen zeitweise 1,5 Prozent hinzu.

