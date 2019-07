NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Mittwochmittag New Yorker Zeit leicht im Minus. Neue Daten zu Öllagerbeständen wiesen einen weniger starken Rückgang auf als erwartet. Mit den Daten bauten die Indizes ihre Verluste etwas aus. Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 27.302 Punkte. Der S&P-500 Prozent gibt ab, der Nasdaq-Composite 0,1 Prozent.

Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index zwar im frühen Handel ein neues Rekordhoch markiert, das aber nur wenige Punkte über dem vorigen lag. Das Plus bröckelte bald, und der Index schloss mit einem kleinen Minus. Auch S&P-500 und Nasdaq verbuchten kleine Abgaben.

An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke am Mittwoch die Baugenehmigungen und -beginne aus dem Monat Juni veröffentlicht. Diese gingen etwas stärker zurück als erwartet. Die Mai-Daten wurden allerdings leicht nach oben revidiert. Gegen 20.00 Uhr MESZ folgt der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank.

Ansonsten richtet sich das Augenmerk der Anleger auf die Bilanzsaison, die allmählich in Schwung kommt. Noch vor der Startglocke haben die Bank of America und der Pharmakonzern Abbott Laboratories Geschäftszahlen vorgelegt. Die Bank of America hat im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen; die Aktie legt um 1 Prozent zu. Die Daten von Abbott kommen gut an, zumal das Unternehmen die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht hat. Die Aktie steigt um 3,8 Prozent.

Nach Handelsschluss in den USA werden Netflix, Alcoa, Ebay und IBM ihre Quartalsausweise veröffentlichen.

Schon am Vorabend haben unter anderem die Fluggesellschaft United Airlines und der Eisenbahnkonzern CSX über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichtet. Während die Zahlen von United Airlines positiv überraschten, verfehlte CSX die Markterwartungen. United legen um 0,1 Prozent zu. CSX fallen um 10,4 Prozent.

Goldman Sachs (GS) ist skeptisch, was die Zukunft von US-Markenbekleidung angeht. Die Analysten stufen die Aktien von Levi Strauss auf Sell von Neutral ab und senken das Kursziel auf 19 von 21 Dollar. Auch Ralph Lauren und PVH werden auf Sell von Neutral abgestuft, das Kursziel für Ralph Lauren auf 103 von 124 Dollar reduziert und das für PVA auf 82 von 101 Dollar. Die Aktien verlieren zwischen 3 und 6 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt sich das Pfund volatil und getrieben von Meldungen zum Brext. Zunächst hatte noch gelastet, dass bei Kandidaten für den Posten des Premierministers, Boris Johnson und Jeremy Hunt, einer irischen Backstop-Lösung eine klare Absage erteilt haben. Die EU hat Nachverhandlungen in dieser Frage immer wieder ausgeschlossen. Ohne Deal scheidet Großbritannien Ende Oktober aus der EU aus. Aktuell erholt sich das Pfund aber wieder etwas. Der Euro tendiert derweil zum Dollar gut behauptet bei etwa 1,1230.

Am Anleihemarkt legen die Notierungen leicht zu, abermals gestützt von neuen Zweifeln an einer Beilegung des Handelsstreits USA-China. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag neue Strafzölle auf chinesische Waren angedroht. Mit der Drohung wolle Trump wohl erreichen, dass China sein Versprechen einlöse und mehr US-Agrarprodukte kaufe, vermutet Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2,8 Basispunkte auf 2,08 Prozent.

Gold steigt um 1,1 Prozent auf 1.422 Dollar je Feinunze. Hier stützt einerseits die jüngste Entwicklung im Handelsstreit und die Erwartung niedriger Zinsen.

Die Ölpreise haben ins Minus gedreht. Die Rohöllagerbestände sind laut Daten der US-Regierung nicht so stark gesunken wie erwartet. Zudem sind die Benzin- und Destillatbestände deutlich gestiegen. Die Preise hatten bereits vor den Daten einen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI fällt um 0,8 Prozent auf 57,17 Dollar. Brent verliert 0,5 Prozent zu auf 64,03 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.302,34 -0,12 -33,29 17,04 S&P-500 2.997,75 -0,21 -6,29 19,58 Nasdaq-Comp. 8.217,39 -0,07 -5,41 23,84 Nasdaq-100 7.921,70 -0,07 -5,38 25,15 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,83 -1,2 1,85 63,2 5 Jahre 1,84 -3,0 1,87 -8,8 7 Jahre 1,95 -2,9 1,98 -30,0 10 Jahre 2,08 -2,8 2,10 -36,9 30 Jahre 2,59 -1,9 2,61 -47,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:08 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1229 +0,15% 1,1212 1,1220 -2,1% EUR/JPY 121,41 +0,04% 121,29 121,45 -3,4% EUR/CHF 1,1086 +0,09% 1,1073 1,1082 -1,5% EUR/GBP 0,9031 -0,06% 0,9033 0,9038 +0,3% USD/JPY 108,13 -0,10% 108,18 108,25 -1,4% GBP/USD 1,2433 +0,23% 1,2413 1,2414 -2,6% Bitcoin BTC/USD 9.763,50 +1,34% 9.526,75 10.450,75 +162,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,17 57,62 -0,8% -0,45 +20,0% Brent/ICE 64,03 64,35 -0,5% -0,32 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.421,95 1.406,30 +1,1% +15,65 +10,9% Silber (Spot) 15,89 15,57 +2,0% +0,32 +2,5% Platin (Spot) 849,51 841,00 +1,0% +8,51 +6,7% Kupfer-Future 2,70 2,70 +0,1% +0,00 +2,2% ===

