Zürich (ots) - Im jährlichen Airline-Ranking der «Handelszeitung»

kann sich Singapore Airlines auf Rang 1 platzieren. Auf den Plätzen 2

und 3 liegen ANA und Qatar Airways. Bester Carrier Europas ist

erstmals Finnair (Rang 7) vor Lufthansa (Rang 8) und Swiss (Rang 10).

Diese hat sich heuer um einen Rang verschlechtert. Im Gegensatz dazu

die Edelweiss Air, die sich um einen Platz verbesserte (neu Rang 16).



Ranking:



1 Singapore Airlines



2 ANA



3 Qatar Airways



4 Cathay Pacific



5 Air New Zealand



6 Emirates



7 Finnair



8 Lufthansa



9 JAL Japan Airlines



10 Swiss



11 Qantas



12 KLM



13 Virgin Atlantic



14 Etihad Airways



15 British Airways



16 Edelweiss Air



Die Ermittlung der besten Fluggesellschaften basiert auf drei

Kriterien: Flugtests, einer Umfrage bei Vielfliegern sowie

internationalen Rankings. Bewertet wurden die Airlines unter anderem

in den Kategorien Kabine und Sitze, Verpflegung an Bord,

Pünktlichkeit und Beschwerde-Management. Hinzu kamen Befragungen von

Aviatik-Profis wie Travel-Managern sowie Wertungen aus Reiseportalen

und Travel-Awards.



