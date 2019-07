Am Montag hat ein US-Gericht in einem wichtigen Glyphosat-Prozess die Strafe für Bayer von 80,3 Mio. US-Dollar auf 25,3 Mio. US-Dollar gesenkt, was an den Märkten zunächst mit Kursgewinnen quittiert wurde. Bayer teilte daraufhin mit, dass man trotz der milderen Strafe Berufung gegen das Urteil einlegen wolle. Mit der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto hat sich der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern jede Menge Ärger ins Haus geholt. Derzeit laufen in den USA 13.400 Klagen gegen ... (Alexander Hirschler)

