Zürich (ots) - Das Minus beim Schuhhändler Karl Vögele übertrifft

die Erwartungen der neuen Besitzer. Der Nettoverlust in den ersten

drei Monaten des Jahres kumuliert sich auf 39 Millionen Zloty, wie

die «Handelszeitung» berichtet. Das sind umgerechnet über 10

Millionen Franken. «Der Verlust liegt über Budget», so der polnische

Eigentümer CCC Group.



Karl Vögele betreibt mit den Marken Vögele Shoes, Bingo und Max

Shoes rund 190 Filialen in der Schweiz. Über 1000 Angestellte

arbeiten für die Firma. Das Unternehmen wurde vor einem Jahr für 10

Millionen Franken an die polnische CCC-Gruppe verkauft.



Seit dem Verkauf ins Ausland hat Karl Vögele 18 Läden geschlossen,

wie Unterlagen der CCC Group zeigen. Die Verkaufsfläche sank von

knapp 87'000 Quadratmetern auf 81'000 Quadratmeter. Präsident und CEO

sind ausgetauscht.



