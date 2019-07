Zürich (ots) - Die grössten Steuerzahler in der Schweiz heissen

gemäss «Handelszeitung» Novartis, Nestlé und Credit Suisse. Sie

lieferten letztes Jahr 700, 650 und 614 Millionen Franken an den

Fiskus ab, wie Firmendaten zeigen. Die zehn wichtigsten Steuerzahler

unter den Konzernen bringen es insgesamt auf 3,6 Milliarden Franken

Steuersubstrat.



Bei der globalen Steuerbelastung stehen andere Konzerne an der

Spitze: das Genfer Handelshaus Mercuria und die Zuger Glencore.

Mercuria lieferte 7,1 Milliarden Franken ab, Glencore 5,6 Milliarden.

Von diesen Abgaben blieben im Fall von Glencore bloss 65 Millionen am

Hauptsitzstandort Schweiz hängen. Der Grund: Die Steuerlast fällt

primär bei den Produktionsstätten in Afrika, Lateinamerika und in

Asien an. Grösster weltweiter Steuerzahler der Schweiz ist hinter

Mercuria und Glencore der Nahrungsmittelkonzern Nestlé, der 3,4

Milliarden an Ertragssteuern ablieferte.



Ems Chemie, die von Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher

dominiert wird, zahlte letztes Jahr 100 Millionen Franken an Steuern,

davon blieben rund 60 Millionen in der Schweiz hängen.



