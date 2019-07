IFA Hotel & Touristik AG: Nachfolger für in den Ruhestand ausscheidendes Vertriebsvorstandsmitglied bestellt DGAP-News: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Personalie IFA Hotel & Touristik AG: Nachfolger für in den Ruhestand ausscheidendes Vertriebsvorstandsmitglied bestellt 17.07.2019 / 20:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der IFA Hotel & Touristik AG hat heute Herrn José Alba Pérez als Nachfolger des altersbedingt im vierten Quartal 2019 ausscheidenden Vorstandsmitglieds Jordi Llínas Serra bestellt. Herr José Alba Pérez ist seit 13 Jahren in der Hotelbranche tätig, die letzten 10 Jahre bei der Lopesan-Gruppe. Gegenwärtig nimmt er die Funktion eines Corporate Sales & Marketing Director wahr. Er wird auch bei der Gesellschaft für das Vertriebsressort zuständig sein und hierbei seine umfangreiche Touristikvertriebserfahrungen einbringen. Seine Tätigkeit für die Gesellschaft wird Herr Alba Pérez zeitgleich zum Ausscheiden von Herrn Llínas Serra im vierten Quartal 2019 aufnehmen. Herr Jordi Llinàs Serra gehört dem IFA-Konzern seit über 30 Jahren an. Zusätzlich zu seiner Stellung als Direktor des IFA Hotels Graal-Müritz wurde er im Jahre 2014 auch in den Vorstand der Gesellschaft bestellt. Für seinen erfolgreichen Einsatz für die Gesellschaft und den IFA-Konzern wird ihm der Aufsichtsratsvorsitzende Santiago de Armas Farina bei der morgigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft den aufrichtigen und großen Dank aussprechen. Duisburg, 17. Juli 2019 IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Der Vorstand 17.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.lopesan.com ISIN: DE0006131204 WKN: 613120 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 842815 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 842815 17.07.2019 ISIN DE0006131204 AXC0261 2019-07-17/20:33