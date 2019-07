Darren Cox, Gründer der berühmten GT Academy von Nissan, übernimmt das Steuer als CEO



Toronto (ots/PRNewswire) - Die Millennial Esports Corp. ("Millennial/Unternehmen", TSX VENTURE: GAME, OTCQB: MLLLF), hat Darren Cox mit sofortiger Wirkung zum CEO und Präsidenten des Unternehmens berufen. Darren Cox ist Gründer der GT Academy von Nissan und Sony und war zuvor Head of Global Motorsport bei Nissan. Zudem ist Darren Cox der Mann hinter World's Fastest Gamer. Er ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in den Branchen Automobil, Motorsport und Gaming zuhause und trägt den Spitznamen "Pate des E-Rennsports".



"Darren Cox hat in seiner gesamten Berufslaufbahn und während seiner Zeit bei Millennial bewiesen, dass er ein innovativer Denker mit der angeborenen Fähigkeit ist, Dinge umzusetzen", sagte Verwaltungsratsmitglied Peter Liabotis. "Mit der Berufung von Darren Cox zum CEO haben wir uns nicht nur den besten Mann für diese Position gesichert, sondern bestätigen unser Engagement im Bereich von E-Sport-Rennen und Marketingdaten für die wachsende E-Sport-Branche."



Darren Cox hat im Motorsport als Global Motorsport Director bei Nissan und Leiter der Bereiche Global Sales und Marketing der Marke Nissan Motorsport Spuren hinterlassen. In seiner Zeit bei Nissan war Darren Cox von 2008 bis 2015 zuständig für das bahnbrechende GT Academy Programm, das PlayStation-Gamer zu internationalen Rennfahrern für den japanischen Hersteller machte.



Zuvor hatte Darren Cox 18 Jahre lang für die Renault Nissan Alliance eine Reihe leitender Positionen inne, darunter als Digital Marketing Director für Europa. Dort war er unter anderem für die Kundendaten für das Marketing verantwortlich. In dieser Rolle begriff Darren Cox erstmalig, welchen unschätzbaren Wert die Erfassung und Analyse von Daten besitzt.



"Ich habe das Potenzial von Millennial Esports vom ersten Tag an gesehen und bin erfreut darüber, die Zukunft des Unternehmens gemeinsam mit dessen talentierter Mannschaft zu formen", sagte Darren Cox über seinen Wechsel von Global CMO und Präsident zu CEO und Präsident.



"Die Zukunft bedeutet nie nachlassende Konzentration auf E-Rennsport und Datenangebot für die gesamte E-Sport-Branche. Diese Felder sind immer noch nicht wirklich erschlossen und bieten enormes Umsatzpotenzial, das wir durch die Kombination aus meinem Hintergrund und unseren Aktiva erschließen können, darunter unser hauseigenes Spielstudio Eden Games und unsere Datenexperten bei Stream Hatchet."



Darren Cox tritt an die Stelle von Steve Shoemaker, eines erfahrenen Fachmannes der Branchen Gastgewerbe und Technologie, der die Aufgabe der Restrukturierung des Unternehmens erfolgreich abschloss. "Steve Shoemaker hat einen fantastischen Job gemacht. Er hat das Unternehmen auf die Kernbereiche E-Rennsport und Datenanalyse konzentriert, die Gemeinkosten strukturell reduziert und das Unternehmen näher an die Profitzone herangeführt. Wir möchten Steve Shoemaker für seine Bemühungen danken, das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase zu positionieren, und wünschen ihm bei seinen nächsten Tätigkeiten viel Erfolg", sagte Verwaltungsratsmitglied Bryan Reyhani.



Informationen zur Millennial Esports Corp.



Die Millennial Esports Corp. (MEC) hat kürzlich das Business- und Leitungsteam restrukturiert. MEC konzentriert sich jetzt exklusiv auf zwei Bereiche: E-Rennsport und Bereitstellung von E-Sport-Daten. Das Unternehmen kann zu seinem Portfolio Fachkenntnisse in den Bereichen Publishing, geistiges Eigentum, Inhalte und Daten zählen. Gemeinsam mit neuem Verwaltungsrat und Management ist MEC jetzt positioniert, das Rennen um Profitabilität in der E-Sport-Branche anzuführen.



MEC zielt darauf ab, den E-Rennsport und das Genre der Rennspiele mit seinem führenden Spielstudio Eden Games in Lyon (Frankreich) zu revolutionieren. Das Studio konzentriert sich auf mobile Rennspiele und sein einzigartiges geistiges Eigentum aus dem Motorsport, darunter World's Fastest Gamer (geschaffen und verwaltet von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft IDEAS+CARS mit Sitz im britischen Silverstone).



MEC nutzt die führende Position von Stream Hatchet (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft mit Sitz im spanischen Barcelona) für die Bereitstellung verlässlicher E-Sport-Daten und Managementdaten für Marken, Sponsoren und führende Teilnehmer der Branche. So kann die E-Sport-Branche Daten verwenden, um die große Zahl der Zuschauer im Bereich Gaming und E-Sport wirtschaftlich zu nutzen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/947934/Millennial_Esports_ CEO_Darren_Cox.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/947966/Millennial_Esports_Logo.jpg



Pressekontakt: Medienkontakt: Gavin Davidson Millennial Esports Gavin.davidson@gmail.com 705.446.6630