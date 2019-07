Mannheimer Morgen zum geplanten Schutz für Apotheken Überschrift: Zulasten der Patienten Jens Spahn ist ein fleißiger Minister. Und ein erfolgreicher noch dazu. In den letzten knapp eineinhalb Jahren produzierte das Gesundheitsressort 16 teils sehr komplexe Gesetze. Im Schnitt ist das eine Vorlage pro Monat. Und Spahn scheute dabei auch nicht den Kampf gegen mächtige Lobbygruppen von Medizinern oder gesetzlichen Krankenkassen. Bei den Apothekern allerdings lässt der Minister auffällig viel Milde walten - das hat Tradition bei der Union. Schon Spahns Amtsvorgänger Hermann Gröhe wollte den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten am liebsten untersagen, um heimische Apotheken vor den Stürmen des internationalen Wettbewerbs zu schützen. Doch da waren noch die SPD und der Europäische Gerichtshof vor. Nun startet Spahn einen neuen Anlauf, um den hiesigen Apotheken entgegenzukommen. Dabei bedient er sich eines Tricks, indem er das Rabattverbot für Onlineapotheken in die Sozialgesetzgebung verschiebt, wo die EU den Nationalstaaten weniger hineinregieren kann. Rechtsexperten bezweifeln aber stark, ob dieses Manöver gelingt. Der CDU-Minister sollte ohnehin die Finger davon lassen. Und zwar im Interesse der Patienten, die kaum verstehen, warum ausgerechnet die Apotheken vom digitalen Wandel verschont bleiben sollen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Florian Kranefuß - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer

July 17, 2019 14:23 ET (18:23 GMT)