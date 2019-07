Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX steckt unverändert in seiner korrektiven Bewegung fest. Das präferierte Szenario zur Auflösung der Lähmung bleibt der kurze, knackige Abtaucher in Richtung Unterseite. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX hat sehr wahrscheinlich bei 13600 die orangene A und bei 10115 die orangene B (als Triplezigzag; grüne W=11679, ...

