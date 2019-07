Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat sich am Mittwoch zunächst unspektakulär präsentiert, setzte dann in den Nachmittag zu einer stärkeren Bewegung auf der Unterseite an, konnte sich allerdings oberhalb von 12.300 Punkten stabilisieren. Der Haupttreiber für die schwache Nachmittagsvorstellung fand sich primär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...