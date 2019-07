Netflix hat nach Börsenschluss an der Wall Street seine Zahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlicht. Der Streaminganbieter lieferte eine handfeste Überraschung ab. Die Aktie geht nach offiziellem Handelsende in den freien Fall über. Anleger zeigen sich entrüstet, sie suchen das Weite und veräußern ihre Anteilsscheine.Netflix sieht sich einem zunehmenden Konkurrenzdruck auf dem Streaming-Markt ausgesetzt. Das Unternehmen meldete nach Börsenschluss in den USA enttäuschende Zahlen zum zurückliegenden ...

